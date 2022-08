La tête de liste départementale de Bby à Kaolack vient de réagir sur Dakaractu, après la publication des résultats provisoires.



Pape Demba Bitèye a manifesté toute sa satisfaction avant de remercier le président Macky Sall, les guides religieux, la population de Kaolack, notamment celle de Kabatoki et féliciter les responsables politiques de Benno Bokk Yakaar.



"C'est un sentiment de satisfaction et surtout de remerciement à toutes les populations de Kaolack. On leur a parlé et elles ont compris notre message, c'est pourquoi, elles ont répondu de cette manière. Je remercie tous les responsables politiques de la commune, du département et les militants. Mention spéciale à la population de Kabatoki qui s'est distinguée avec un écart considérable. Je remercie les guides religieux, les jeunes et les femmes. C'est la victoire de toute une équipe".



Pape Demba Bitèye a terminé en remerciant le président Macky Sall pour la confiance qu'il a placée en sa personne...