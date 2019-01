Vérification des parrainages : Malick Gakou passe

Le Président El Hadji Malick GAKOU, candidat mandataire de la Grande Coalition de l’Espoir/Suxxali Senegaal a reçu, ce mercredi 02 Janvier 2019, notification des opérations de vérifications des parrainages aux fins de régularisation de 8888 parrains (Doublons) pour présence sur les listes précédemment vérifiées (listes des candidats Macky SALL, Idrissa SECK, Ousmane SONKO, Hadjibou SOUMARE et Madické NIANG).

De même, il lui a été indiqué avoir réussi à valider 10 régions.

En effet, le candidat de la Grande Coalition de l’Espoir/Suxxali Senegaal a obtenu plus de 2000 parrains dans chacune des régions que sont Dakar, Diourbel, Saint Louis, Sédhiou, Thiés, Kolda, Fatick, Tamba, Louga et Ziguinchor.

Il remercie très vivement ses compatriotes qui se sont mobilisés pour lui permettre d’atteindre cet objectif, malgré la sixième place dans l’ordre de dépôt des signatures au Conseil Constitutionnel le 11 Décembre 2018.

Disposant d’un stock de près de 40 000 parrains, la Grande Coalition de l’Espoir/Suxxali Senegaal s’est donné les moyens de franchir ce nouveau cap et se tourne résolument vers une participation victorieuse à l’élection présidentielle du 24 Février 2019.

La Cellule de Communication