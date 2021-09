Verdict Procès Dieyna Baldé : la chanteuse condamnée à 6 mois assortis de sursis

Le verdict est tombé dans l'affaire de Dieyna Baldé. L'artiste chanteuse a été déclarée coupable et condamnée à 6 mois d'emprisonnement assortis de sursis pour de vol commis la nuit, collecte illicite de données à caractère personnel. Toutefois, elle a été relaxée du délit copie de données informatiques et tentative d'extorsion de fonds. Et donne acte à la partie civile puisqu'il ne réclame rien.



Pour rappel, lors de l'audience du 31 août dernier devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, Dieynaba Baldé avait réfuté toutes les charges retenues contre sa personne et a plaidé son innocence ainsi que celle de ses co-accusés dont Hamadou Aly Baldé et Abou Moustapha Ba.



Quant au plaignant qui n'est rien d'autre que son petit ami, Djibril Mbaye Fall alias Bril Fight 4 a confié avoir totalement pardonné à la mise en cause. Ainsi, le rappeur-compositeur ne s'est pas constitué partie civile et s'est désisté de sa plainte contre la chanteuse avec qui, il vivait en concubinage.