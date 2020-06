Venue présenter ses condoléances à l’occasion du rappel à Dieu de sa mère : Soham El Wardini salue le parcours de Mimi Touré.

Le Maire de Dakar, Soham El Wardini, qui avait fait le déplacement à la maison mortuaire pour présenter ses condoléances à la famille de la Présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE) à la suite du rappel de sa mère, a salué le parcours de l’ancienne garde des sceaux.



Accompagnée du Maire de Médina, Bamba Fall, du Maire de Grand-Dakar, Jean Baptiste Diouf, et d'autres membres de son Conseil Municipal, elle a aussi magnifié le parcours et le leadership de Madame Aminata Touré dans l’équilibre et la stabilité du pays.



« Le Sénégal a besoin de femmes leaders comme elle pour renforcer la stabilité du pays. Quand c’est le moment de faire la politique, chacun le fait, mais ce qui est important, c’est la stabilité du pays et des femmes comme Madame Aminata Touré y jouent un rôle très important de par leur sens de l’écoute et leur excellent rôle de médiation », a témoigné le successeur de Khalifa Sall.



Selon Soham El Wardini enfin, les femmes doivent aider à changer positivement les mœurs politiques. Elle a finalement prié pour la défunte Maman de la Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental.