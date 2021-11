Vente de parcelles à usage d’habitation sise à la bande des filaos de Guédiawaye: la Ville indique n’avoir initié aucun lotissement dans le territoire du Département

La Ville de Guédiawaye a été saisie par plusieurs personnes souhaitant obtenir des informations sur la vente de parcelles à usage d’habitation sise la bande des filaos.

La Ville de Guédiawaye saisit cette occasion pour informer tous les Sénégalais qu’elle n’a initié, à ce jour, aucun lotissement dans le territoire du Département de Guédiawaye.

Plus précisément, la Ville de Guédiawaye n’est encore attributaire d’aucune parcelle à usage d’habitation et par conséquent ne saurait attribuer, ou céder une quelconque parcelle.

Elle appelle les Sénégalais à rester vigilants face aux rumeurs et tentatives d’arnaques relatives à de telles transactions et surtout à dénoncer les auteurs de tels forfaits auprès des services compétents.









Fait à Guédiawaye, le 12 novembre 2021



Le Secrétaire général