Vélingara (Kolda) : Diao Baldé Keïta décaisse une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour appuyer la lutte contre COVID-19.

L’international sénégalais Diao Baldé Keïta décaisse une enveloppe de 10 millions de f CFA pour appuyer la lutte contre le covid-19 après avoir dégagé un montant de 11 millions pour le comité national. Ainsi, ce montant est alloué au département de Vélingara pour 8 millions et 2 millions pour celui de Kolda. En faisant ce geste, le pensionnaire de Monaco en ligue 1 entend répondre à l’appel du chef de l’État pour la lutte contre le coronavirus.







Cette contribution a été remise au préfet du départemental Saïd Dia, qui n’a pas caché sa joie. « C’est une grande joie et un réel plaisir d’avoir Diao Baldé Keïta qui pense à sa communauté. Nous sommes dans une situation exceptionnelle, et à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle », s’est-il réjoui.



Dans cette lancée, il précise : « c’est ce que le jeune a compris en mettant à la disposition du comité départemental de lutte contre COVID-19 ces 8 millions ».

« Cet appui est venu à son heure, il nous fallait des ressources pour prendre en charge certaines préoccupations du fait de l’état d’urgence et du couvre feu. L’exécution de l‘état d’urgence ne peut être facile que si on met les populations dans les conditions d’appliquer ces mesures », a fait entendre le préfet.



Cette contribution de l’international sénégalais va permettre de mieux organiser la riposte avec les autres appuis dans la région de Kolda.