Veillée funèbre de Maradona : L'Argentine rend un dernier hommage à Diego, la Casa Rosada refuse du monde...

Les portes de la Casa Rosada (le siège du pouvoir exécutif argentin, situé au centre de Buenos Aires, bureau du président de la Nation argentine) ont ouvert ponctuellement à 6 heures du matin ce jeudi pour dire au revoir à Diego Armando Maradona, décédé mercredi à l'âge de 60 ans. La veillée funèbre ouverte au public durera, en principe, jusqu'à 16h00, renseigne le média argentin Clarin qui retransmet en direct la cérémonie.



L'émission en direct sur Clarin, montre le cercueil enveloppé dans un maillot de l'équipe nationale argentine portant le numéro 10. Mais les maillots Boca et d'autres de l'équipe nationale se sont rapidement joints, jetés par certains des premiers à aller le voir.



Après les adieux intimes à sa famille et à un groupe proche, parmi lesquels se trouvaient des footballeurs, d'anciens joueurs tels que Mascherano et Goycochea, les champions du monde 1986... C'était au tour des populations de venir s'incliner devant le cercueil du "Pibe de Oro." Dix tours d'horloge au cours desquels un flux incessant d'admirateurs du dieu du football, passeront, jetant tantôt des photos à l'effigie de Diego, des drapeaux argentins, fleurs, maillots etc..., le tout en guise d'hommage.