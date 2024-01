Veille de match Sénégal vs Niger : Trois joueurs absents de l’entraînement, Gana Gueye et Sabaly opérationnels !

L’équipe nationale de football du Sénégal a procédé à sa sixième séance d’entraînement ce dimanche après-midi à quelques heures de leur match de préparation face au Niger ce lundi (18h gmt.) pour cette dernière séance d’entraînement avant de quitter le sol sénégalais le mardi 9 janvier, la tanière affiche le plein. De la joie, des sourires et de la concentration, ce sont les expressions qu’on pouvait déceler sur les visages des Lions présents au stade Abdoulaye Wade. Si Aliou Cissé a pu enfin voir Youssouf Sabaly et Idrissa Gana Gueye, effectuer leur premier galop avec le groupe de performance, d’autres joueurs sont encore un peu trop juste physiquement.

Parmi eux on peut citer, Pape Matar Sarr qui s’est entraîné tout seul, à l’écart du groupe. Le milieu de Tottenham s’est contenté de quelques tours de piste, accompagné par l’un des kinésithérapeutes de l’équipe nationale. Une mesure de précaution du staff médical qui est à pied d’œuvre pour mettre tous les joueurs au même niveau sur le plan physique. Il a été également noté les absences de l’attaquant des Lions, Boulaye Dia, de Nampalys Mendy et du gardien Seny Dieng qui ont été laissés au repos par Aliou Cissé. Ce dernier a profité de la conférence de presse d’avant match contre le Niger pour insister sur l’importance de ce match amical qui est nécessaire sur le plan sportif. « Le match contre le Niger est très important, nous l’avons bien préparé » a-t-il déclaré. Mais il s’agit d’une occasion qui permettra au public sénégalais de communier avec les champions d’Afrique avant leur départ à la CAN.