Veille de fête d’indépendance : Le président Bassirou Diomaye Faye s’adresse à la nation à 20h

Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye va s’adresser au peuple Sénégalais comme il est de tradition, à chaque veille d’indépendance. Évidemment, le plus jeune président de l’histoire politique du Sénégal ne saurait parler de bilan. Ayant pris fonction hier après sa prestation de serment, le 5e président du Sénégal va adresser ce mercredi 03 avril 2024 à 20h, aux sénégalais, ses vœux de bonne fête d’indépendance qui en sera à sa 64e édition ce jeudi.



Le président Bassirou Diomaye Faye devra également rappeler devant la nation sénégalaise son projet pour le Sénégal.







Il s’agira pour le président Diomaye Faye d’évoquer l’économie endogène et la souveraineté alimentaire qui sont au cœur de son programme. C’est un programme économique et alimentaire articulé autour de 10 point, notamment la politique budgétaire qui rationalise les dépenses, la réforme monétaire pour le financement de l’économie, le modèle économique à adopter, le mode de politique fiscale, les réformes sur les finances locales, la politique de gestion de la dette publique, la mise en place de mécanismes de développement pour accélérer la croissance économique, le commerce intérieur et la préférence nationale, le commerce extérieur compétitif et le défi de la formalisation du secteur privé, le développement de l’agriculture agroalimentaire etc...







Le président de la République est aussi attendu sur le capital humain avec la gouvernance et l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation. Sur les questions de science, la technologie, l’innovation et les infrastructures durables, Bassirou Diomaye Faye est très attendu pour donner les grands chantiers sur ce programme qu’il a développé avec son mentor, Ousmane Sonko. Le nouveau président est aussi attendu sur les enjeux sécuritaires.