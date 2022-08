Vahid Halilhodzic (ex sélectionneur du Maroc) : « Une fois qu’un entraîneur permet aux autres de décider qui jouera et ira à la Coupe du monde, il n’est plus entraîneur! »

Après trois ans passés sur le banc de la sélection masculine marocaine de football, le technicien croate s'est exprimé dans les colonnes de Onze Mondial, quelques jours après son limogeage.



Amer, il a déclaré que son autorité et son indépendance avaient été bafouées par les dirigeants marocains... "Je me fiche de ce que les gens vont penser de moi après ça. Je pouvais accepter tout ce qu’ils demandaient et rester, mais une fois qu’un entraîneur permet aux autres de décider qui jouera et ira à la Coupe du monde, alors il n’est plus entraîneur. La crédibilité des joueurs disparaît aussi immédiatement."



Après avoir amené le Maroc en demi-finale de la dernière CAN et qualifié les lions de l'Atlas au mondial qatarie, le coach est évincé. C'est la troisième fois que cela arrive au technicien après la Côte d'Ivoire en 2010 et le Japon en 2018...