Vague d’indignation contre son maintien à son poste: Raki KANE cède à la pression des « patriotes » et présente sa démission

Jusque là Secrétaire Exécutif de la Commission d'évaluation, d'appui et de coordination des startups au Sénégal (Senegal Connect Startup), Raki Kane a finalement cédé à la pression des « patriotes » qui se sont indignés de son maintien à ce poste. Comme avec la ruée contre la nomination en tant que membre du CNRA de Aoua Bocar Ly Tall, les patriotes ont maintenu le cap en fustigeant la position de Raki Kane qui, dans le passé, n’a pas été tendre avec l’actuel premier ministre.



« Excellence Monsieur le Président de la République, C'est avec un profond respect que je vous fais part de ma décision de démissionner de mes fonctions de Secrétaire Exécutif de la Commission d'Evaluation, d'Appui et de Coordination des startups au Senégal (Senegal Connect Startup). Avant tout, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Son Excellence Monsieur Macky SALL, ancien Président de la République, pour sa confiance en me confiant cette fonction qui a été pour moi un immense honneur et une opportunité de contribuer au développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation au Sénégal », a écrit la démissionnaire dans sa lettre en donnant les motivations de sa décision: « suite à la vive polémique suscitée par la publication de mes positions politiques passées, poussant Monsieur le Premier Ministre Ousmane SONKO à s'adonner au difficile exercice de clarification et de mise au point, à travers une déclaration publique, j'ai pris la décision, en toute conscience et responsabilité, de me retirer de cette fonction. Cette décision vise essentiellement à mettre à l'aise l'Autorité qui, ces dernières heures, fut installée dans une position peu enviable », ajoute-t-elle.