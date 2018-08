VOUS AVEZ DIT ÉDUCATION CITOYENNE?

C'est un secret de polichinelle le Président de la République est bien renseigné. Il sait tout du KO permanent de ses sbires sur l'un des terrains d'expression de la colère et la satisfaction populaires : les réseaux sociaux...

C'est sûrement saisi de cette inquiétude qu'il a tenté de galvaniser ses sbires. "Allez défendre mon bilan sur les réseaux sociaux"...

Depuis quelques jours et devant l'inconfort à défendre le bilan d'une mission dont l'auteur avait dit qu'elle n'était pas de construire des routes et des autoroutes mais de reconstruire l'Etat de droit, les partisans du candidat de l'APR ont semblé trouver en Président Ousmane SONKO leur souffre-douleur...

Je dirai à votre père spirituel que vous avez mal travaillé pour n'avoir pas compris votre mission...

Votre mission c'est de convaincre les sénégalais que protéger Mame Mbaye Niang qui a volé les 29 milliards du PRODAC participe de la reconstruction de l'Etat droit...

Votre mission c'est de convaincre les sénégalais que malgré le passage Macky Sall au ministère de l'hydraulique et à la primature et 7 ans de Présidence de la République, il est normal que Dakar manque cruellement d'eau...

Votre mission c'est de convaincre les sénégalais qu'il normal que Fallou Sène soit tué le 14 et qu'on attend ce drame pour virer les bourses dans l'heure qui suit...

Votre mission c'est de faire comprendre aux sénégalais qu'après 3 ans de détention et de tortures exercées sur Imam finalement acquitté et présumé comme innocent depuis son interpellation, l'Etat de droit tient solidement debout avec Macky Sall...

Il est compréhensible alors que face à une mission impossible que vous soyez dans la fuite en avant. Mais de là à vous ridiculiser comme l'a fait Pape Amadou Ndour...vous pouvez vous en épargner vraiment...

ÉDUCATION CITOYENNE?

VOUS ÊTES À L'AISE POUR EN PARLER...

- Quand les jeunes de la COJER "s'entre-fracassent" la tête dans des querelles de leadership et sèment la pagaille jusqu'au Palais de la République...

- Quand Macky Sall lui-même reçoit ses militants au Palais de la République et distribue des millions pour se faire réélire.

Cette éducation citoyenne qui banalise les lieux sacrés de la République et promeut la violence, l'impunité des partisans et l'acharnement sur les adversaires politiques, le Pdt Ousmane SONKO ne l'a pas reçue...

Voilà pourquoi à PASTEF nous avons la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS) qui séduit de Dakar à Saint-Louis par ses actions d'assainissement, de sensibilisation et de conscientisation...

Vous en voulez à SONKO parce que le journal l'Obs lui a fait dire que le candidat de l'APR est Poltron. En réalité, SONKO n'a pas dit cela.

Il a dit que c'est un "BOUKHAAT" et "BOUKHAAT" ne veut pas dire Poltron. Mais plus exactement GROS POLTRON...

Pour une fois au moins SONKO n'a rien révélé. Car c'est de notoriété publique.

Bassirou Diomaye FAYE Membre du COPIL de PASTEF & Coordonnateur du Mouvement des Cadres