(VIDÉO) Touba : Maou Rahmati et la problématique de l'eau... Vers de nouvelles stratégies pour une solution durable et immédiate.

À Touba, les urgences sont nombreuses. Toutefois, procurer aux populations une eau potable et en quantité suffisante est sans doute, celle qui préoccupe le plus. Dans sa nouvelle feuille de route, Maou Rahmati a fini de dresser de nouvelles stratégies qui permettront d'atteindre les objectifs dans les meilleurs délais. Déjà, plusieurs réalisations ont été faites en terme de forages et d'adductions d'eau. Il reste cependant, cet engouement tant escompté des populations qui devraient s'impliquer davantage.



Depuis sa création en 2006, de réelles mutations dans le secteur hydraulique ont été opérées. Toutefois, depuis qu'elle est placée par le Khalife Général des Mourides sous la direction de Serigne Moustapha Dieng, de Serigne Ibn Serigne Abdou Khadre Mbacké Ibn Serigne Cheikh Astou Fall et de Serigne Moussa Mbacké Ibn Serigne Moustapha Bassirou, de majeures avancées ont été notées, surtout dans le domaine de la maintenance du réseau, de la disponibilité de l'eau...