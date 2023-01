(VIDÉO) TOUBA - Policiers et Gendarmes suppléent Safinatul Amann… Des personnes arrêtées, une arme saisie

Comme annoncé, ce dimanche, aux environs de 18 heures par Dakaractu- Touba, la police et la gendarmerie ont effectivement déployé un contingent mixte de plus de 100 éléments lancés sur le terrain pour veiller au respect des ndigëls du Khalife Général des Mourides, relativement au port vestimentaire, à l’utilisation et à la vente de cigarettes, de produits cellulosiques etc…



Nos caméras ont pu déceler la présence personnelle du commissaire dé Gouy- Mbind qui semble coordonner la mission. Des personnes ont très rapidement été arrêtées et engouffrées dans les véhicules. Une source nous annonce même qu’une arme clandestine a été saisie.



Après marché Ocass, les véhicules ont pris la direction des autres centres de prédilection des malfrats. Il faut signaler qu’avant de dérouler ce type d’opération, la police et la gendarmerie ont multiplié ces derniers jours les check-points et autres patrouilles. Affaire à suivre…