( VIDÉO) TOUBA - Al Mountakha récompense les lauréats du récital du Coran et invite les daara de la cité à maintenir le cap

Deux semaines après les éclatantes victoires enregistrées par des daara de Touba lors des concours de récitals de Coran organisés à Dakar par Senico, en Côte d’Ivoire et à travers le monde, le Khalife Général des Mourides a tenu à primer les lauréats. En cela, il a dépêché son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre saluer les performances et inciter les écoles coraniques à maintenir le cap. Il rappellera aussi que le Cheikh a consacré toute sa vie au livre saint et Touba est une terre où la religion est prioritaire avec l’existence sur place de plus de 2.000 daara.

Des propos renchéris par Serigne Modou Khabane Mbacké, préposé par le Khalife à la gestion des daara. L’association Touba Ca Kanam a aussi été représentée et n’a pas manqué d’apporter sa participation financière...