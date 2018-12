(VIDÉO) SERIGNE ABDOU LAHAD DIAKHATÉ : ' Les populations de Touba ne doivent plus accepter que Macky continue de gagner le Sénégal sans gagner à Touba '

Dans le cadre de l'inauguration de l'autoroute Ila'a Touba prévue le 20 décembre prochain, Serigne Abdou Lahad Diakhaté a lancé un appel à l'endroit des populations de la cité, les invitant à sortir massivement pour réserver au Chef de l'État un accueil on ne peut plus exceptionnel. Le désormais Conseiller Économique, Social et Environnemental estime que le Chef de l'État, au vu du coût de l'infrastructure et de son utilité, mérite que tout Touba sorte pour lui rendre hommage. '' C'est l'occasion ou jamais de lui montrer que nous lui sommes reconnaissants et la mobilisation devra être au rendez-vous '', dira-t-il notamment.



À l'intention de ceux qui soutiennent que l'autoroute est un gaspillage financier énorme, Serigne Abdou Lahad Diakhaté préfère répondre par le mépris, rappelant que Serigne Touba avait prédit dans ses écrits que sa cité sera dotée d'aussi grandes infrastructures et qu'elle fera partie des localités les plus enviées au monde. Il ne manquera pas, toutefois, de signaler son engagement ferme et déterminé à travailler pour la réélection du Président Macky Sall en 2019, sollicitant de la part de chaque responsable la même abnégation.