(VIDÉO) RÉCOLTES À SYLL / Serigne Bassirou Sy défend le Président Macky Sall

Au moment où la grogne se généralise chez les paysans dans le cadre de la campagne arachidière, un grand producteur est sorti de sa réserve pour apporter la riposte et soutenir l'État du Sénégal.

À Darou Salam Syll (département de Koumpentoum) où il déroulait ses activités de récolte, Serigne Bassirou Sy, chef religieux et descendant de Serigne Malick Bassine, s'est carrément braqué contre les détracteurs. Pour lui, le Président Macky Sall n'a failli à aucun de ses engagements vis-à-vis du monde paysan, d’autant qu'il avait mis à leur disposition des semences de bonne qualité et fixé un bon prix d'achat du kilogramme d'arachide. Il se félicitera par ailleurs des efforts faits dans le cadre de l'électrification du monde rural et de son désenclavement avec l'installation d'un réseau électrique consistant et la construction de routes bitumées et de pistes de production...