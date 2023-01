[ VIDEO ] Lutte : Zarco corrige et terrasse Ada fass !

C’était l’une des plus belles affiches de cette saison de lutte avec frappe, le combat qui opposait le talentueux Ada Fass au redoutable puncheur, Zarco. Ce dimanche, à l’Arène nationale sise à Pikine, les amateurs de lutte ont été servis entre les belles chorégraphies et l’intensité des combats. Ada Fass qui avait le costume de challenger a été surpris par la puissance et la roublardise de Zarco qui a fait parler son talent pour battre le Fassois.



Les deux lutteurs qui ont entamé leur duel aux environs de 21h ont marqué un round d’observation. Dans les cinq premières minutes, aucune initiative ne sera prise par les deux protagonistes, nécessitant une intervention de l’arbitre central.



Suffisant pour libérer les deux lutteurs qui ont écopé au passage d’un avertissement. Ada Fass fonce sur Zarco qui riposte d’un percutant arrêt du droit. Dans la foulée, les deux lutteurs tenteront tour à tour de trouver la faille jusqu’à ce que Zarco ne réussit une prise dont il a le secret, pour renverser son adversaire.