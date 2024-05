( VIDEO ) Lutte : Franc renverse le B52 de Mbour en un temps record !

Dans un combat de lutte très attendu, Franc a fait étalage de sa puissance contre le B52 de Mbour. Serigne Dia Bombardier, proche de la retraite après sa défaite lors de son dernier combat contre Reug-Reug, a une fois de plus été vaincu à l'arène nationale de Pikine. Cette fois-ci, c'est face au redoutable « Franc » qu'il a subi la défaite ce mercredi, 1er mai lors d'un combat organisé par la structure Jambars Production.



Cette confrontation n'a pas duré longtemps, tant la technique et la puissance du protégé de Modou Lô ont été éblouissantes face au colosse de Mbour. Franc a réussi à prendre le dessus sur son adversaire en un temps record, démontrant sa supériorité sur le ring. Une victoire qui marque un tournant dans la carrière de Franc, qui confirme son statut de lutteur redoutable et prometteur. Pour Serigne Dia Bombardier, en revanche, cette défaite souligne peut-être le début de la fin de sa carrière dans l'arène.