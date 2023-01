[VIDEO] Lutte : Boy Niang impose sa puissance à Balla Gaye 2 qui mord la poussière à l’arène nationale

Le premier combat de lutte avec frappe du nouvel an, s’est déroulé ce dimanche 1er janvier, entre Balla Gaye 2 et Boy Niang 2. Un affrontement très attendu par les amateurs de lutte qui ont effectué le déplacement en masse, pour suivre cette affiche de feu !

Après une préparation mystique qui a paru interminable de part et d’autre, les deux lutteurs ont entamé assez tardivement, leur combat avec frappe, vers les coups de 21h54. Un duel intergénérationnel qui a vu l’ancien roi des arènes, Balla Gaye 2, perdre la face à l’issue d’un combat éclair !

Ce succès éclatant a été accueilli avec joie et enthousiasme par les fans de Boy Niang et a consolidé sa position en tant que l'un des meilleurs jeunes lutteurs de l’arène sénégalaise. Le Thiapathioli se relance parfaitement et accède enfin dans la cour des « VIP ».