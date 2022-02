VIDÉO - Les témoignages de la mère de Saliou Ciss sur son fils, à la veille de la finale Sénégal-Egypte.

Mère protectrice, Ndèye Faye est aussi très impliquée dans la vie de footballeur professionnel de son fils qu'elle accompagne dans sa manière de gérer aujourd'hui la célébrité et les contraintes qui en découlent. Un rôle de conseiller que la maman de Saliou Ciss a laissé de côté pour témoigner sur le latéral nancéien et de l'équipe nationale du Sénégal. Avec tendresse et admiration pour sa progéniture, « Mère Faye » revient notamment sur la finale de la CAN Cameroun 2021 Sénégal-Égypte, ce dimanche.