(VIDÉO) : La police arrête Ibrahima Diop dit Ibou, l’homme qui a revendiqué le saccage du stade de Mbacké.

Après avoir volontairement et à deux reprises, à travers des enregistrements sonores, revendiqué le saccage du stade de Mbacké, Ibrahima Diop dit Ibou a finalement échoué entre les mains des limiers de la section de recherches de Mbacké. Sur la vidéo amateur, l'on voit l'homme menotté par derrière et poussé dans le véhicule. Rappelons que, quelques heures après la déclaration du Khalife Général des Mourides, qui avait débarqué au stade de Mbacké et manifesté son souhait de voir l'infrastructure délocalisée, eu égard à sa proximité avec les cimetières de Mboussobé (notamment), Ibou Diop avait choisi lui, de vandaliser les installations sportives pour empêcher la tenue future des matches de football navétanes. Alors que pour tout le monde croyait qu’il s'était déjà rendu à la police dès lors qu'il a été convoqué, l'on se rend compte que ce sont plutôt les hommes du commissaire Diédhiou qui sont allés le cueillir...