(VIDÉO) LA COLÈRE DE MOUSTAPHA SECK : "Abdou Mbacké Bara Doly souffre d'une crise de personnalité... C'est ce qui justifie ses sorties burlesques"

Les foudres apéristes continuent de s'abattre sur le député Abdou Mbacké Bara Dolly. Le leader de Bokk Gis-Gis paie les frais de sa déclaration accusant le Président Macky Sall de lui avoir proposé la somme d'un milliard pour l'inviter à se garder de battre campagne lors de la dernière élection présidentielle.



Pour Moustapha Seck, leader politique républicain à Touba, le parlementaire ne cherche qu'à faire le buzz à l'aide de propos mensongers et d'une grossièreté inouïe. "C'est le député le plus ingrat que le Sénégal n'ait jamais eu depuis les indépendances. Abdou Mbacké souffre d'une crise de personnalité. Si le Président avait besoin de Bokk Gis-Gis, il allait discuter avec Pape Diop et non avec lui. C'est un homme qui ne respecte personne, même pas le Khalife Général des Mourides. Il manque de lucidité et de charisme".



Moustapha Seck, qui a choisi de câbler Dakaractu-Touba pour asséner ses vérités au député, de lui faire une suggestion : "Le seul conseil que je lui donne c'est de prendre l'attache d'un cabinet de communication, histoire d'arrêter d'enchaîner ses bêtises lorsqu'il communique. Nous l'attendons ailleurs et autrement surtout dans ses fonctions de député. Et quand il dit du maire qu’il est incompétent, c'est Serigne Sidi Abdou Lahad qu'il attaque", conclut-il...