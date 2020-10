(VIDÉO) DAROU SALAM / Le Khalife bénit l'acte d'allégeance de Serigne Talla Khary Diouf, Khalife de Serigne Mor Diouf Ndorong et celui de toute la famille.

Comme le veut la tradition mouride, à chaque fois qu'un Khalife tire sa révérence, l'ensemble des Cheikhs viennent faire acte d'allégeance auprès du nouveau. C'est ce à quoi on assisté depuis plusieurs semaines chez Serigne Ibra Ndar où Serigne Sidy Moukhtar Mbacké Ibra Ndar reçoit des délégations qui viennent de tous les coins de ce pays. Ce lundi, c'était au tour de la famille de Serigne Mor Ndiouf Ndorong de sacrifier au rituel et de jurer au nouveau Khalife engagement et fidélité avec à sa tête l'actuel Khalife Serigne Talla Khary Diouf.



" C'est Dieu qui m'a fait savoir que c'est vous qui êtes Serigne Gawane. Et c'est pourquoi je suis venu faire mon acte d'allègeance ", dira-t-il par le biais de son porte-parole. Il était accompagné de tous les cheikhs de la famille Diouf de Coki et de Réfane, parmi lesquels on notait Serigne Abdoulaye Diouf, son jeune frère, Serigne Bada Diouf, Khalife de Serigne Diouf, Serigne Talla Diouf Khalife de Serigne Ndiaga Diouf, Serigne Talla Mbaye, représentant du Khalife de Serigne Medoune Diouf, Serigne Dame Diouf Ibn Baye Cheikh Diouf, Serigne Dame Diouf Ndiaga Khary, Serigne Modou Thiaw Ngandia, Serigne Ass Diouf, Serigne Dame Diouf, chef de village de Touba Réfane, Serigne Mor Njimby Diouf, Serigne Modiou Fall Diouf, Serigne Makhtar Diouf Ibn Serigne Dame Diouf etc...



Un acte d'allégeance que Serigne Sidy Mbacké acceptera. La cérémonie s'est déroulée devant quelques-uns de ses jeunes frères : Serigne Babacar Mbacké Mukabarô et Serigne Saliou Mbacké notamment. C'est ce dernier d'ailleurs qui parlera au nom du Khalife. Il faut signaler que Serigne Babacar Mbacké Mukabarô aura offert à son guide spirituel, un chameau en perspective du Gamou 2020.