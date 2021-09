(VIDÉO) Cheikh Bass au Président Macky Sall : « Le Khalife vous dit que s’il ne dépendait que de lui, toutes vos ambitions seraient exaucées »

C’est un Khalife Général des Mourides visiblement très heureux qui a accueilli le Président Macky Sall, venu lui remettre les clefs et les documents de l’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim et procéder à l’inauguration.



Dans le discours qu’il a fait faire à son porte-parole, le Khalife a réitéré ses prières à l’intention de son hôte avant de lui témoigner son attachement. « Le Khalife vous remercie de tout ce que vous faites pour lui et pour Touba. Vous ne ménagez aucun effort pour réaliser tout ce à quoi il aspire. Entre vous et lui, il y a une relation sincère qui procède de la volonté divine. Il sait tout ce que vous souhaitez pour la cité religieuse. Ce que vous aviez fait suffisait déjà. Mais il a remarqué que vous multipliez les efforts pour que l’Université de Touba soit vite achevée. Aujourd’hui encore, vous revenez pour procéder avec lui à l’inauguration d’un hôpital de haute facture. Soyez assuré de son soutien et de ses prières ».