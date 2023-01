[VIDEO ] Accident tragique de Sakal : Le film du terrible choc...

Le Sénégal s'est réveillé encore dans la tristesse et la consternation. Après l'accident tragique de Sikilo faisant 42 morts au dernier bilan, un autre violent accident s'est produit ce matin sur la RN2 à hauteur du village de Sakal après Louga, en direction de Saint-Louis. Pour le moment, on dénombre 20 morts et plusieurs blessés. Le film du terrible choc...