(VIDÉO À TOUBA) Bilan économique, social et sanitaire du Grand magal sur l'initiative de Serigne Abdou Samad Souhaïbou Mbacké.

Sous la présence de plusieurs personnalités ayant joué des rôles non négligeables dans l'organisation et le déroulement du Grand magal de Touba, une cérémonie de restitution a été déroulée à Madyana à l'initiative de Serigne Abdou Samad Mbacké Souhaïbou. Des échanges fort nourris qui ont permis de tirer des conclusions motivées au plan social, économique et sanitaire au terme d'un 18 safar qui a été célébré dans un contexte de pandémie à coronavirus. Dakaractu-Touba vous propose les moments forts de ce rendez-vous...