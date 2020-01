(VIDÉO À MBACKÉ ) Cheikh Bass procède à la pose de la première pierre du complexe islamique et parle de Mame Cheikh Ibrahima Fall.

Désigné par le Khalife Général des Mourides pour superviser la construction du complexe islamique de Mbacké au niveau du site de l'ancien stade, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre est longuement revenu sur Mame Cheikh Ibrahima Fall, son amour pour Serigne Touba et son dévouement sans pareil à le servir. Au nom de Serigne Mountakha Mbacké et sous la présence de Serigne Serigne Cheikh Dieumb Fall, Khalife des Baay-Fall, le chef religieux se réjouira de l’engouement suscité par l'événement avant de procéder à la pose de la première pierre de l'institut. Plusieurs dignitaires religieux auront pris part à la cérémonie. Le préfet du département, le maire de la commune et le Dg de la Sogip étaient aussi de la partie.