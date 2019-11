Urgent : Un 4x4 type L200 fait un tonneau sur la VDN

Un véhicule 4x4 type L200 immatriculé DK5677 BD a fait un tonneau en plein milieu de la circulation sur la voie de dégagement nord à hauteur du supermarché Exclusive. Les cinq personnes qui étaient à bord sont toutefois saines et sauves.



D’après les explications du chauffeur, c'est un groupe d’ouvriers en service pour l’entreprise de construction BTP, qui transportait du ciment, des gravats et du béton. Une charge trop lourde qui a provoqué la perte de contrôle du volant. Heureusement, il y’a eu plus de peur que de mal...