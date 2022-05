Urgent- La liste de Wallu rejetée pour défaut de parrainages, 48h pour sauver la mise...

C’est l’information de la soirée! Le dossier de la coalition « Wallu » a été rejeté pour défaut des parrainages nécessaires. La coalition n’a validé que 30.356 parrainages sur les 34.580 requis nous informe-t-on. Mais selon des interlocuteurs de Dakaractu, Wade et ses camarades peuvent régulariser dans les 48 heures et ne pas être ainsi définitivement rejetés.



En plus d’une rébellion interne au sein de la coalition avec les positions décriées par les responsables du PDS, Me Wade, tête de liste à 96 ans devra faire avec cette nouvelle donne pour ne pas voir le PDS manquer la prochaine législature.