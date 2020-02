Urbanisme : Vers un nouveau plan d'aménagement pour Dakar.

Abdou Karim Fofana, ministre de l'Urbanisme, a présidé ce matin un séminaire de partage du plan directeur d'urbanisme de Dakar et ses environs. Il a affirmé à cette occasion, que le nouveau plan horizon 2035 constitue la suite logique des grandes lignes de l'agglomération dakaroise et que c'est une grande mise à jour pour la révision de l'organisation de la vie urbaine, car Dakar a beaucoup évolué.

Le ministre de rajouter que ce plan va au delà de la ville de Dakar et les études faites avec l'appui des membres du comité et des acteurs du secteur urbain ont permis de recueillir les préoccupations des populations afin de les satisfaire en terme d'attente. Par ailleurs, l'objectif majeur de cet atelier est de rééquilibrer la structure urbaine. La préservation des écosystèmes reste un défi majeur par rapport aux problèmes liés à l'urbanisme et une planification est nécessaire selon le ministre, car sur le plan financier, le Japon a bien accompagné le Sénégal.