Unique sélectionneur noir de la coupe du monde, Aliou Cissé : "La couleur de la peau ce n'est pas ce qui est important dans le football"

Interrogé sur son statut d'unique Sélectionneur noir de la coupe du monde 2018, Aliou Cissé de dire : "ce sont des discussions qui me gênent beaucoup. La couleur de la peau c'est pas ce qui est important dans le football. Nous avons une nouvelle génération de joueurs à manager. Ils sont tous des professionnels et ils ont tous un talent fou. Le football est universel et la couleur de la peau a peu d'importance. C'est bien de le constater, mais aussi c'est bien de savoir que notre continent regorge en son sein des coaches qualifiés et d'entraineurs de qualité. Au delà de notre passé en tant que footballeur professionnel, on veut aussi montrer que nous sommes de vrais tacticiens et de coaches qui vont s'imposer dans le gratin du football mondial. Pour moi c'est ça le plus important mais non la couleur de la peau."