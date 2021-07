Une rue de Sicap baptisée en son honneur : Le vécu de Abdoulaye Diaw honoré devant Demba Diop.

C'est un comité SARGAL qui a proposé de baptiser « Rue El Hadji Abdoulaye Diaw », une rue du quartier des Sicap, devant le stade Demba Diop. Pour que le vécu du reporter sportif reste dans la mémoire collective des sénégalais, Malal Junior Diagne, Moustapha Fall «Ché» et autres ont proposé un vœu au conseil municipal dirigé par le maire Santi Agne.



Et le Conseil municipal s’est déclaré favorable à la proposition de dénomination portée par plusieurs anciens sportifs. Une manière de rendre hommage au Doyen Laye Diaw qui a vécu une grande partie de sa vie professionnelle au croisement de quatre rues de Liberté 1 et 2. Soit non loin de Demba Diop et Maruis Ndiaye, où l'ancien de la RTS avait donné plusieurs commentaires de matchs.



Pour le représentant du maire de Sicap-Liberté, qui se revendique lui-même fan de Laye Diaw, c’est une manière de rendre hommage à un sportif qui possédait « un lien organique, un réel attachement avec le monde du sport sénégalais ».



De son vivant, le journaliste sportif, auteur de plusieurs chefs-d’œuvre vocaux qui relataient les performances de sportifs sur le terrain, continue d’être célébré. Au plus grand reporter sportif, la patrie reconnaissante…