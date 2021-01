Une ressortissante chinoise condamnée à 1 mois de prison ferme pour violation d'un arrêté préfectoral et outrage à agent

Lele Wan, une ressortissante chinoise et gérante d'un bar, a été jugé ce vendredi 08 janvier 2021 par le tribunal des Flagrants délits de Dakar. Mariée et mère de deux (2) enfants, la prévenue est poursuivie pour corruption et outrage à agent et violation d'un arrêté préfectoral. Le procureur général, lors de son réquisitoire, a requis 2 mois ferme. Mais le juge n'a pas suivi ce dernier et condamne la prévenue à 1 mois ferme assortie d'une amende de 50 000 francs CFA.Devant la barre, Mme Wan a nié les faits. Toutefois, elle reconnaît avoir donné de l'argent aux agents de police en civil, seulement parce qu'elle ignorait qu'ils étaient des hommes de tenue. « Je ne pouvais pas savoir qu'ils étaient des agents de la police. Et j'ai juste sorti un billet de 10 000 francs CFA. Nous étions en fête, et j'avais invité ma famille au bar », a-t-elle déclaré.Lors de son réquisitoire, Madame le Procureur, a souligné que les faits sont constants. C'est le rassemblement des clients au niveau du bar, précise-t-elle, qui a attiré le soupçon des policiers. Le procureur de poursuivre qu'ils ont sommé la gérante d'arrêter ses activités, mais elle n'a pas voulu obéir et elle leur a jeté sa licence en pleine figure avec une somme de 10 000 francs CFA. Pour le parquet, la prévenue est en train de se soustraire à ses responsabilités. Sur ce, elle requiert la culpabilité de la prévenue coupable de ces chefs et de déclarer une peine d'emprisonnement de 2 mois ferme.Pour la défense, assurée par Me Amadou Sow, ce sont des infractions factuelles. « Ma cliente est consciente de son erreur et il n'y avait pas de client dans le bar. Elle ne devait pas jeter l'argent à la figure de la police. Et elle a dit devant votre barre que le bar n'était pas en mesure d'accueillir des clients et que les tables étaient superposées. Mon client a dit qu'elle était complètement ivre », a fait savoir la robe noire, avant de demander la relaxe au bénéfice du doute de son client.Finalement, le juge en rendant son verdict a déclaré coupable Lele Wan et l'a condamnée à un (1) mois ferme assortie d'une amende de 50 000 francs CFA.