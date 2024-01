« Une pensée à tous ces guinéens qui ont émigré au Sénégal », le message fort d’El Tactico !

Aliou Cissé, a lancé un message extrêmement fort en direction de la forte communauté guinéenne vivant au Sénégal. D’après lui, ce derby qui va opposer le Sénégal à la Guinée ce mardi à partir de 17h00 temps universel, doit être un moyen de rassembler ces deux peuples amis et frères, et non le contraire. Quelques heures avant cette rencontre extrêmement attendue, il a invité les uns et les autres à l’apaisement et au fair-play.