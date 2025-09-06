« Une finale, ça se gagne » : le message fort de Pape Thiaw après Sénégal vs Soudan

Dans une salle de conférence animée, Pape Thiaw a livré son analyse à chaud après la victoire des Lions contre le Soudan (2-0). Fidèle à son franc parler, le sélectionneur a insisté sur l’importance du collectif et de la discipline défensive. « Aujourd’hui, on a gagné, on n’a pas encaissé de but. C’est un signal fort », a-t-il martelé, tout en promettant de travailler pour améliorer l’efficacité offensive.







Le technicien a également évoqué son approche participative du coaching, privilégiant le dialogue permanent avec ses joueurs. « Je préfère discuter avec eux, l’essentiel est qu’ils soient présents dans la surface et appliquent les principes de jeu », a-t-il expliqué. Une méthode qui semble porter ses fruits, tant l’équipe a affiché une belle cohérence malgré de nombreux changements.







Face aux inquiétudes liées à certains joueurs, notamment Moussa Niakhaté, Thiaw s’est voulu rassurant. « Il y a 26 titulaires dans cette équipe », a-t-il lancé, comme pour rappeler que chaque élément du groupe a un rôle à jouer. Une manière aussi de souligner la profondeur de l’effectif et la confiance totale qu’il accorde à ses hommes.







Enfin, le coach n’a pas manqué de se projeter sur le duel attendu contre la RDC. Pour lui, ce sera une véritable finale, sans calculs. « Ce n’est pas notre problème que certains joueurs congolais n’aient pas encore joué. Je me concentre sur mon équipe », a-t-il tranché. Déterminé, il fixe déjà le cap : aller à Kinshasa pour s’imposer et s’approcher un peu plus de la CAN.

