Un tireur fait 12 morts à Virginia Beach

Agence France-Presse

Un employé des services municipaux de Virginia Beach a ouvert le feu vendredi dans un bâtiment de la ville, faisant 12 morts avant d'être lui-même abattu par la police.



Cette énième tragédie, dans un pays marqué par la violence des armes à feu, s'est produite à Virginia Beach, une ville de 450 000 habitants située à environ 300 kilomètres au sud de la capitale fédérale, Washington.



«Nous avons 12 victimes décédées sur les lieux», a déclaré James Cervera, le chef de la police de Virginia Beach. Le tireur était un employé municipal, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse.



Le responsable policier n'a pas été en mesure d'indiquer l'état des personnes blessées mais a précisé qu'un policier avait été touché et «sauvé» par son gilet pare-balles.





Il était peu après 16 h vendredi quand le suspect, «un employé de longue date», est entré dans le bâtiment et a commencé «immédiatement à tirer à l'aveugle sur toutes les victimes», a raconté M. Cervera.



La police est ensuite intervenue. «Le suspect a tiré sur un policier. Les policiers ont ouvert le feu en retour. Le suspect est décédé», a précisé le chef de la police de Virginia Beach.



Informé de la tragédie, le président Donald Trump «continue à suivre la situation», a fait savoir la Maison Blanche.



«Une éternité»

Megan Banton, 30 ans, était dans le bâtiment quand le tireur a ouvert le feu.



«Cela m'a semblé une éternité», a-t-elle témoigné au journal local The Virginian-Pilot.



Arthur Felton est parvenu à évacuer l'immeuble après le début de la fusillade.



«Je n'aurais jamais pensé que ça arrive dans mon bâtiment», a confié cet employé de la ville, cité également par le quotidien. «Les gens qui ont été touchés... je suis sûr que je connais la plupart d'entre eux», a-t-il précisé.



«C'est simplement un jour atroce (...) Nos pensées vont aux victimes et les familles», a indiqué aux journalistes le gouverneur de l'Etat de Virginie, Ralph Northam, qui s'est rendu sur place.



Bobby Dyer, le maire de la ville qui abrite également une importante base de la marine militaire américaine, a parlé devant les journalistes «du jour le plus catastrophique de l'histoire de Virginia Beach».



«Je suis effondré», a réagi sur Twitter le sénateur démocrate de Virginie Tim Kaine. «Mon coeur est avec tous ceux qui ont perdu un être cher», a poursuivi l'ancien colistier d'Hillary Clinton à la présidentielle 2016.



«Nous prions pour notre ville, pour les vies perdues, pour leurs familles et tous ceux affectés», a tweeté le chanteur Pharrell Williams, originaire de Virginia Beach.