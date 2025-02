Un peuple dévoué, un espoir trahi (par Babacar Kebe)

Avec le peu dont il dispose, le peuple sénégalais a continué de soutenir ses dirigeants, espérant en retour des résultats, des réalisations concrètes et un avenir meilleur. Au fil des années, il a consacré sa vie, payé, logé et nourri ses autorités, croyant en une gouvernance juste et prospère.





Aujourd'hui, il réalise que ces sacrifices n'ont bénéficié qu'à une élite déconnectée de ses souffrances. Des personnes qui ne profitent que de la vulnérabilité des citoyens. Les dirigeants, toujours prêts à tirer parti des ressources collectives, ont accumulé des privilèges et des bénéfices personnels au détriment du citoyen ordinaire. Ils ont manqué d'honnêteté intellectuelle, de professionnalisme, d'éthique, et pire encore, de respect pour eux-mêmes.











Des milliers de villages, pour ne pas dire de villageois, ont été oubliés, bien qu'ils aient toujours contribué aux caisses de l'État. Certains hommes politiques, fonctionnaires de l'État, magistrats ou juges, ont versé des calomnies à ciel ouvert devant tout le peuple sénégalais. Vous n'avez plus de mots à dire si ce n'est : "Voilà ce que je vous dois."





Dorénavant, chaque citoyen sénégalais est interpellé. Face à un peuple souffrant de la faim, d'un accès limité à la santé, à l'éducation et à l'emploi, il est temps de se mobiliser pour réclamer une gouvernance responsable et transparente. À vous, nouvelles autorités, nul n'ignore les conditions dans lesquelles vous êtes arrivées au pouvoir.





Chaque jour, vous remarquerez nos visages marqués par la tristesse, l'inquiétude et l'impatience. Parce que nous avons sacrifié notre énergie et nos efforts pour vous offrir les moyens de redresser ce pays. Le message est clair : la période des discours est révolue. La Cour des comptes a parlé, les faits sont connus. Il est désormais temps d'agir. Place aux corrections, aux sanctions et aux solutions.





En avant pour un Sénégal juste et prospère. Unis, debout, le peuple sénégalais !