Un octogénaire débarque aux urgences avec un obus de la Première guerre mondiale coincé dans l'anus, l'hôpital évacué

Ce samedi 17 décembre, un homme âgé de 88 ans s'est présenté aux urgences de l'hôpital Sainte-Musse de Toulon avec un obus coincé dans l'anus. Une improbable alerte à la bombe a dû être déclenchée.



Un obus de "cinq ou six centimètres de diamètre sur vingt de long" coincé dans l'anus. C'est ce qui a conduit un homme de 88 ans à se rendre aux urgences de l'hôpital Sainte-Musse de Toulon ce samedi 17 décembre, indique Nice-Matin.



Obus de la Première guerre mondiale



Selon nos confrères, le vieil homme a immédiatement indiqué que l'engin était "démilitarisé". Par précaution, l'hôpital a malgré tout été évacué quelques heures, le temps qu'une équipe de démineurs certifie qu'il n'y avait aucun risque d'explosion.



"Ils nous ont rassurés en nous disant que c’était un obus de collection de la Première Guerre mondiale, offert aux Poilus", indique un soignant à Nice-Matin.



L'obus a ensuite pu être récupéré par l'abdomen via une chirurgie viscérale. L'homme est désormais tiré d'affaire mais le personnel de l'hôpital Sainte-Musse se souviendra probablement longtemps de cette opération hors du commun.



"Une pomme, une mangue ou même une mousse à raser... On a l’habitude de retrouver des objets insolites insérés là où il ne faut pas, a commenté un soignant interrogé par nos confrères. Mais un obus ? Jamais !"



Avec MIDI LIBRE