Un Sénégalais tué par balle à Milan (ITALIE)

Un Sénégalais du nom de Assane Diallo et âgé de 54 ans a été retrouvé assassiné hier soir vers les coups de 23 heures dans la rue à Via Delle Querce, à Corsico, à Milan.

Selon des informations de la Police italienne, le Sénégalais a reçu plusieurs balles d'un calibre 9x21 dont une à la tête, quatre balles à la poitrine, d'autres sur les épaules et les autres membres de son corps.

Marié et père d'une fille de 14 ans, Assane Diallo, résidant à Cesano Boscone a été criblé de balles et avant d'être laissé dans la rue. Ce sont les résidants qui ont alerté la Police et les sapeurs-pompiers qui ont tenté de le réanimer en vain.

Interrogée pour les besoins de l'enquête, la femme de Assane Diallo a déclaré que la nuit précédente son meurtre, son mari a été brutalisé près d'un bar avant d'être insulté et traité de noir. Sa femme met cet assassinat sous le coup d'un crime racial.

Pour le moment, les enquêteurs fouillent son téléphone pour découvrir avec qui Assane a parlé hier et aussi ils n'excluent pas la piste d'un règlement de comptes dans le milieu de la drogue.

Selon des informations, Assane avait un antécédent avec la Justice italienne car il a été arrêté il y a 20 ans pour possession de faux billets.

Nous y reviendrons