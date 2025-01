USSEIN : Le SAES décrète 48 heures de grève les 20 et 21 janvier 2025

Le Syndicat Autonome des Enseignants du Supérieur (SAES) de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN) compte aller en grève les 20 et 21 janvier 2025.



Un communiqué parvenu à Dakaractu Kaolack, renseigne que "cette décision intervient après plusieurs sorties pour alerter les autorités sur la situation qu'est en train de traverse le temple du savoir". "L’USSEIN traverse des difficultés majeures qui risquent de réduire à néant tous les efforts consentis jusqu’ici pour la mettre en place. La première est relative au retard de la livraison de ses infrastructures toujours en construction ou à l’arrêt. Depuis le démarrage des enseignements en 2019, l’USSEIN déroule ses activités pédagogiques dans des locaux d’emprunt devenus vétuste et aux capacités très limitées, malgré une augmentation conséquente annuelle de son effectif d’étudiants. À cela s’ajoute, la perte depuis octobre 2024 de la grande majorité des salles de cours du campus pédagogique de Fatick, dans un état de délabrement avancé, au regard des conclusions de la commission de la protection civile. À ce jour, ce campus fonctionne avec uniquement trois (3) salles de cours pour 1490 étudiants répartis entre 4 départements et 12 licences. Cette situation difficile touche à des degrés divers tous les 3 campus de l’USSEIN (Fatick, Kaolack et Kaffrine) et pose l’impérieuse nécessité d’une livraison sans délais des chantiers", déplore la coordination du SAES-USSEIN.



L’autre difficulté de l’USSEIN, précise le communiqué, relève du montant de la subvention allouée par l’État, reconduite depuis trois 3 ans et qui ne permet pas de couvrir ni les salaires ni les dépenses pédagogiques et de recherche. "En effet, pour la première fois de son histoire, l’USSEIN est confrontée au rejet à l’unanimité de son budget par les membres de son Conseil d’administration réunis le vendredi 17 janvier 2025. Ce vote négatif par les administrateurs est la conséquence du constat d’une inadéquation entre la subvention allouée par l’État du Sénégal et l’exigence d’une offre de formation professionnelle adaptée au monde de l’emploi, préconisée par les autorités. Ce budget est en contradiction avec le décret 2012-1269 du 8 novembre 2012 portant régime financier des universités qui dispose en son article 7 que : « les budgets des universités et des autres établissements publics de l’enseignement supérieur sont votés en équilibre réel, globalement et par section ». De plus, il exclut la prise en charge des vacataires qui sont indispensables au dispositif de notre jeune institution, en manque de ressources humaines rendant difficile le déroulement correct des activités pédagogiques et de recherche dans une université ne disposant pour l’heure d’aucun laboratoire. Pour rappel l’USSEIN compte un effectif de 48 enseignants permanents pour un total de 7000 étudiants", renseigne le communiqué.



Face à cette situation, ces enseignants ont décidé de décrèter un mot d'ordre de grève d'avertissement de "48 heures les 20 et 21 janvier 2025" et exigent "la livraison dans les meilleurs délais de tous les chantiers de l’USSEIN, telle qu’annoncée par le MESRI lors de sa dernière visite (Octobre 2024), l’augmentation de la dotation de l’État, corrélée au nombre croissant d’étudiants affectés chaque année à l’USSEIN", informe toujours le communiqué.



Concluant, le SAES-USSEIN "prend à témoin l’opinion nationale et internationale et dégage toutes ses responsabilités face aux risques d’aggravation des perturbations aux conséquences pédagogiques et sociales imprévisibles" et demande à tous les camarades "de maintenir la forte mobilisation face à une situation inédite qui met en cause la survie de notre jeune et prometteuse université".