UNIVERSITÉ DU SINE-SALOUM - Le Président Macky Sall, a-t-il ( enfin) annoncé la date définitive de démarrage des travaux ?

Dans son discours lors de la pose de la première pierre de l'Université le 13 Avril 2015, le Président Macky Sall concluait en ces termes : '' je vous donne rendez-vous en fin 2016 pour l'inauguration et l'ouverture des amphithéâtres, des classes et des fermes laboratoires. Je vous remercie de votre aimable attention. ''



Dans son discours de fin d'année 2017, le Président Macky Sall a annoncé brièvement mais clairement l'imminent démarrage des travaux de construction de l'Université du Sine Saloum baptisée El Hadj Ibrahima Niass. Il dit précédemment : ''quant à l’Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass, ses travaux débuteront au cours du premier trimestre de l’année 2018 ''. Autrement dit, les premiers coups de pioche seront enregistrés avant le mois de mars. Cette date est la nouvelle échéance officielle. Ce qui coïncide avec la colère généralement affichée par les étudiants et autres acteurs de l'école du Sine et du Saloum qui ont désespérément attendu le démarrage effectif desdits travaux.



Fin 2017 était la dernière date rendue publique avant celle-ci et, c'était par le canal le recteur Amadou Tidiane Guiro qui fixait, par la même occasion que les cours allaient connaître leur envol dès octobre 2017. Il faut signaler que l'appel d'offres de construction du campus de Kaolack avaient connu plusieurs péripéties. Notons que l'attribution provisoire du marché pour la construction du site de Kaolack a été annulée au détriment de l'entreprise contractante. Cette dernière avait, d'ailleurs, déposé un recours gracieux au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Au finish, le recours en question n'avait pas obtenu gain de cause.