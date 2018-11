UGB : Le recteur et le directeur du CROUS s’engagent pour relever les défis

Le Président du conseil d’administration du Crous, le recteur de l’UGB, le Pr Ousmane Thiaré s’est rendu ce Vendredi dans les locaux de la direction des œuvres sociales de Saint-Louis pour s’imprégner des conditions de travail.

Accueilli par le directeur Pape Ibrahima FAYE et les chefs de service du CROUS, il s’est entretenu avec ces derniers avant de se rendre successivement au centre médical et au village O.

Le Pr Ousmane THIARE qui s’est réjoui de l’accueil, a salué le professionnalisme, l’abnégation et le sang-froid des agents du CROUS lors des événements qui ont entrainé la mort de Feu Fallou SENE. Revenant sur ses rapports fraternels avec les étudiants, le recteur de l’UGB a demandé aux travailleurs à travailler en ce sens pour pacifier l’espace. « Les deux campus sont liés, s’il y a un problème au social, le pédagogique est vite affecté », a-t-il rappelé, tout en soulignant que l’UGB a pris des mesures difficiles mais il dit être convaincu que celles-ci sont dans l’intérêt de l’institution. Il s’agit pour certaines UFR de ne pas prendre de nouveaux bacheliers, la mise en place d’un plan stratégique 2018- 2023, les assises de l’UGB. « Pour tout cela le volet social y occupe une place importante », a-t-il précisé. Selon lui, les autorités académiques veulent apaiser la tension sociale à l’UGB pour que SANAR retrouve la paix qui y régnait il y a dix ans de cela. Et il lance un appel à tous pour travailler ensemble et tirer les leçons du passé pour aller de l’avant. « C’est une chance pour l’UGB d’avoir deux de ses produits à la tête du CROUS et du rectorat, mais je trouve que c’est un défi », a soutenu le recteur ancien pensionnaire de l’UGB. Malgré les difficultés traversées par l’UGB, il a tenu à dire que les résultats obtenus par les étudiants sont satisfaisants dans les différents concours. Ainsi il pense qu’il est judicieux que le rectorat et le CROUS se concertent sur les objectifs et de bien travailler dans le même sens avec les intérêts de l’institution.



Auparavant, le directeur du CROUS Pape Ibrahima FAYE a eu à faire visiter au recteur les locaux de l’administration du CROUS endommagés lors des évènements tragiques de l’année dernière. Le patron du CROUS est revenu largement sur les raisons qui avaient motivé le report de l’ouverture du campus social avant de remercier et de louer les efforts consentis par les autorités étatiques pour surmonter les difficultés et faciliter la réouverture. Il a salué la loyauté et l’engagement des travailleurs du CROUS qui à ses yeux vont faciliter le bien-être de l’étudiant dans le campus social. D’ailleurs, le directeur du CROUS compte sur l’appui et l’accompagnement du recteur de l’UGB pour relever les défis.