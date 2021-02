UFOA-A / U17 : Les Lionceaux face à la Mauritanie pour une place en demi-finale…

Deuxième sortie pour les « Lionceaux » du Sénégal ce mardi pour le compte du tournoi UFOA-A dans la catégorie des 17 ans. Après avoir battu la Gambie 4-2 lors de la première journée du groupe A, le Sénégal joue sa place en demi-finale contre la Mauritanie cet après-midi à 17h00 Gmt, au stade Lat Dior.



Exempté lors de la première journée et battu par la suite 2-0 par la Gambie, la Mauritanie devra donc réaliser un exploit contre le pays hôte de ce tournoi qualificatif pour la prochaine CAN U17. En cas de qualification, le Sénégal devrait croiser le Mali et ou la Guinée-Bissau dans le dernier carré.



En première heure, la Guinée- Bissau et le Mali s’affrontent dans le groupe B, pour la première place.