UFOA-A / U17 - Demi-finale Sénégal - Guinée Bissau (4-0) : Le débriefing d'après match des entraîneurs.

Malick Daff, le sélectionneur des Lionceaux et son homologue, Alpha Umaro Baldé entraîneur de la Guinée Bissau, se sont prononcés en conférence de presse d’après-match à l’issue de la demi-finale qui opposait le Sénégal et la Guinée-Bissau.



Malgré la défaite 4-0 subie par ses poulains, le technicien bissau-Guinéen a préféré voir le bon côté des choses.



D’après lui, avec deux semaines de préparation dans les jambes, ses joueurs ne pouvaient pas faire plus dans ce tournoi relevé. D’ailleurs Malick Daff, de son côté, mettra l’accent sur l’excellente préparation de son équipe qui, durant trois mois, s'est regroupée au centre Jules François Bocandé de Guérew. Reste à confirmer tout cela lors de la finale contre le Mali, ce samedi à 16h00 Gmt.