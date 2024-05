UCAD : Le SUDES/ESR s’insurge contre l’affectation du Pr Ismaïla Madior Fall à l’IFAN

Le SUDES/ESR Section de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar est dans tous ses états!

Dans un communiqué, le syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal/Enseignement Supérieur et Recherche, manifeste sa profonde préoccupation concernant la velléité d'affectation par le recteur de l'UCAD, de M. Ismaïla Madior Fall, professeur titulaire de droit public, à l'Institut Fondamental d'Afrique Noire Cheikh Anta Diop (IFAN-CAD) en violation du décret n° 84-1184 du 13 octobre 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut fondamental d'Afrique noire.





L’ancien ministre de la Justice et des Affaires étrangères est désormais dans le collimateur du SUDES qui estime que le recteur tente de fouler au pied les dispositions légales en vigueur dans notre institution. Le SUDES estime que M. Fall serait beaucoup plus utile à sa faculté d'origine qu'il connaît très bien et où l'attendent d'importantes tâches d'enseignement et d'encadrement dans un contexte de déficit de PER.





En conséquence, le SUDES/ESR - Section UCAD exige une enquête immédiate sur les circonstances entourant cette velléité d'affectation et sur les personnes impliquées dans cette manœuvre illégale. Les syndicalistes appellent au respect strict des procédures d'affectation, conformément à la législation en vigueur. Et enfin prônent pour le maintien du concerné à son poste initial, à la faculté de sciences juridiques et politiques jusqu'à ce que toutes les procédures légales aient été correctement suivies.