Tunisie : Alain Giresse n’est plus le sélectionneur national

Arrivé à la tête de la sélection tunisienne le 14 décembre 2019, Alain Giresse n’aura passé que huit mois aux côtés des « Aigles de Carthage. » La Fédération tunisienne de football vient en effet d’annoncer son départ à travers un post Facebook.



Le technicien âgé de 66 ans aura donc emmené la Tunisie à la quatrième place de la CAN 2019. Il présente un bilan de six victoires, trois nuls et trois défaites avec la Tunisie.