Trump dénonce son inculpation et clame son innocence

L'ancien président Donald Trump a vivement critiqué jeudi son inculpation par la justice de New York, dénonçant une "persécution politique et une ingérence dans l'élection" présidentielle de 2024, à laquelle il est candidat.

"Je suis certain que cette chasse aux sorcières se retournera violemment contre Joe Biden", a-t-il assuré dans un très long communiqué.