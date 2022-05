« Trophy Tour » : la coupe d’Afrique chez Thiam « 12 éme Gaindé »

C’est un moment fort du « Trophy Tour ». La caravane dans le Nord du Sénégal en ce moment et notamment à Linguère s’est arrêtée chez Thiam « 12 éme Gainde », ce supporter invétéré des Lions et arraché à l’affection des sénégalais le dimanche 24 octobre 2021 à Rufisque. Thiam qui a accompagné les « Lions » dans diverses aventures dans le cadre de la coupe d’Afrique n’aura pas été là lors de la fameuse victoire contre l’Egypte en février dernier. Amener donc cette coupe chez lui est un énorme symbole et hommage pour cet homme d’une grande dimension sociale.