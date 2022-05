Trophy Tour / Massata Diack : « On n’a jamais eu un gouvernement aussi impliqué dans la gestion de l’équipe nationale »

Présent lors de la cérémonie de lancement du Trophy Tour, hier lundi au musée des civilisations noires, Pape Massata Diack, s’est félicité du soutien indéfectible du président Macky Sall. Un soutien qui a largement contribué aux performances de l’équipe nationale du Sénégal avec notamment le sacre à la CAN. « Je pense qu’on n’a jamais eu un gouvernement aussi impliqué dans la gestion de l’équipe nationale qui est un symbole de fierté nationale », a déclaré l’ancien conseiller marketing de feu Lamine Diack, son père, à l’IAAF.

Sur le site officiel de la tournée nationale, trophytour.sn il ajoute : « Cela permet au peuple sénégalais s’approprier la Coupe. C’est une très belle initiative… C’est l’occasion de voir ce trophée dont tous les sénégalais sont fiers. » D’après lui, « c’est l’occasion de remercier le président de la République pour les efforts qu’il a déployés pour le football sénégalais depuis 2015, pour que l’équipe nationale soit dans de bonnes conditions. C’est l’occasion pour les populations de le remercier… »

À travers cette tournée nationale, il faudra selon Massata Diack « Créer une symbiose définitive avec l’équipe, en dehors de ce que nous avons vu le 07 février avec la réception de l’équipe nationale et des millions de personnes qui les ont accompagnés jusqu’au palais. Pour moi c’est une continuation de cette communion entre les supporters et l’équipe nationale… »

Pour l’homme d’affaires spécialisé dans le marketing sportif, « cette victoire est à magnifier, mais aussi c’est une occasion de booster l’industrie du football. Car il faut que cela profite au football local, féminin et surtout au football des jeunes, à la base… Nous avons ici l’opportunité de créer une plateforme exceptionnelle et une visibilité qui puisse d’ici 2023 maximiser toutes nos chances de créer une industrie du football et même du sport en général… »